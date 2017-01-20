春節牙疼不怕沒醫生 32醫院有牙急診
牙痛讓人苦，最怕臨時找不到牙醫。衛福部心理及口腔健康司今天表示，春節期間全台有32家醫院提供牙醫急診，讓緊急牙痛的病人有地方接受治療。
衛生福利部心理及口腔健康司科長王鵬豪表示，往年經驗，會嚴重到過年到牙醫急診的病患，多數是嚴重發炎腫脹，或是出遊不慎跌撞、牙齒鬆脫，甚至碰斷牙齒血流如注的緊急傷患。
不過，開業牙醫師郭家群說，根據門診經驗，每年年節前因急性牙痛求診人數至少增加3成，主因是年底到年初是聚餐旺季，動輒3至4小時聚會，免不了高油、高糖食物加上飲料，口腔長時間都是酸性，清潔次數又追不上進食速度，牙齒就容易被酸蝕。
郭家群說，牙齒琺瑯質被酸蝕並不會有感覺，直到蛀進牙本質，才開始有酸、痛感。現代人多疏於定期檢查牙齒，加上進食習慣差、清潔沒做好，可能琺瑯質早被破壞，如果連著一段時間常大吃大喝，會讓本來就有問題的牙齒反應更劇烈。
衛福部提醒，各種甜食、糖果及飲料是年節必備應景食品，甜食容易造成口腔健康的問題，過年仍應儘量減少甜食的攝取，吃完食物，尤其是甜食後，要刷牙或漱口，特別在睡前一定要刷牙，維護牙齒口腔健康。
過年期間若有牙齒問題，國內部分醫院提供牙醫急診服務，讓有緊急牙痛病人有地方接受治療。相關開診資訊可查詢衛福部網頁（http://www.mohw.gov.tw/cht/DOMHAOH/DM1.aspx?f _list_no=189）。1060120
(中央社)
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