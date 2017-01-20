學測女考生跑錯試場 搭警機車解危

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大學學科能力測驗今天登場，一名糊塗女考生跑錯試場，警方隨即出動警用機車載她從福誠高中到鳳新高中。

這名女考生試場是高雄一考區鳳新高中，但昨天沒看試場，上午跑到二考區福誠高中才發現跑錯了，當時已是上午9時15分，警方獲報即出動警用機車載她。

鳳新高中上午另有兩名考生感冒，獲准帶水進試場，但為免水污染試卷，水由監考老師保管，需用水時再舉手，再由監考老師送水。1060120

(中央社)