洪秀柱：看淡個人輸贏 在乎黨的成敗
中國國民黨主席洪秀柱訪美，今天在洛杉磯談到5月將舉行的黨主席選舉表示，個人的輸贏不算一回事，黨的成敗才常在我心，更重要是經歷這番競爭全黨能否團結一致。
請辭的中國國民黨副主席詹啟賢有意參選黨主席，前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌、前立法委員韓國瑜也相繼表態，洪秀柱爭取連任面臨挑戰。
她上午造訪洛杉磯羅省中華會館，在向國父銅像獻花前致詞說，上屆總統大選被換掉雖感錯愕，心中有遺憾絕沒有怨恨，此心可鑑、真情不變、孤臣可棄、絕不折節。
洪秀柱表示，個人的輸贏不算一回事，黨的成敗才常在我心，因此關於黨主席選舉，政黨要經得起對外與內部的競爭，更重要是競爭後能否團結一致。
她指出，最關鍵是繫於她這位現任黨主席，在整個選舉過程當中，能否做到黨務公平公正公開，無所瑕疵讓各方無所怨言。
因美國總統當選人川普（Donald Trump）明天就任，洪秀柱說，前總統馬英九主政期間是台美關係最好的時候，希望以後能更好。國民黨已發賀函給川普，也關注他上任後，對台灣與亞洲政策採取的立場。
關於國民黨年輕黨工闖行政院，她重申，支持年輕黨工的行動，因他們是為了爭取薪資發不平之鳴。
向國父銅像獻花後，洪秀柱受訪說，內心百感交集，深感大家是否放棄了國父的創黨精神與核心思想。
至於原定參訪洛杉磯郡巴沙迪納市（Pasadena）國父遺跡的行程取消，她說，自己不知情因此行訪美行程由國民黨海外部規劃，可能時間有限無法盡如人意，希望下次再來。1060120
(中央社)
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