羅志祥媽這樣認證 周揚青嗨翻洩交往進度
羅志祥（小豬）與網紅周揚青大方認愛後，小倆口越愛越高調，羅志祥媽媽昨（19日）參加小豬公司尾牙，羅志祥媽媽特別穿上周揚青品牌服飾，並罕見在微博曬照，逗得周揚青開心直呼「謝謝媽媽」，也讓粉絲猜測兩人好事已經不遠了。
羅志祥媽媽昨晚曬出身穿周揚青品牌服飾照，向網友賀新年，同時這也是羅媽媽首次在微博曬自己的照片，讓周揚青是又驚又喜，興奮直呼：「我看到了什麼？！謝謝媽媽把5年來第一次自拍獻給了我的服飾品牌，我愛妳哈哈哈哈」，並獲得羅媽媽回應「愛你喔」。
周揚青稱呼羅媽媽為「媽媽」，兩人互動親暱，粉絲都敲碗追問終身大事「什麼時候結婚？」也讓外界期待羅志祥與周揚青早日宣布好消息。
(中時電子報)
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