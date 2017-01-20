臺灣虎航市占兩成 爭取韓國飛東南亞轉機客

臺灣虎航昨（19）桃園-釜山開航，公司董事長張鴻鐘今日上午在釜山召開的首航記這會上表示，臺虎是臺灣第一家低成本航空，2014年開航至今，市占率已經達到兩成，成為業界龍頭，臺虎韓國第一個航點是去年5月開闢的大邱航線，未來也將開出韓國第三航點，今年目標就是獲利，並爭取韓國飛東南亞地轉機客。

釜山為韓國第一大的海港市，因賣座高的《屍速列車》電影，使得故事發生地釜山去年成為臺灣人熱搜關鍵字，甚至大幅超越韓國首都首爾，同期相比，搜尋成長率甚至已經大幅超越了首爾近一倍。

釜山著名的海雲臺冬柏島，每年11月到次年4月是山茶花的花季，目前已經開始開花，冬柏、松樹加上海景，是國際遊客與當地人旅遊健走的好地方，島上有2005年APEC會議世峰樓，是聽濤看海的好景點。

臺虎桃園-釜山定期航班，首航航班滿載180人，開出漂亮紅盤。今日是在韓國釜山格蘭特酒店（Haeundae Grand Hotel）舉行首航慶祝典禮，由張鴻鐘、駐韓國臺北代表部釜山辦事處處長吳尚年與臺韓兩地媒體等約120人出席。

根據一份旅遊機票網路搜尋引擎公布的最新旅遊報告公布，2017年國人最想要去的旅遊新興景點便由韓國拿下冠軍。再加上，臺韓互訪人次在2016年已突破160萬人次，2017年更望上看200萬人次，顯示國人對於赴韓旅遊的意願，也逐年提升。

張鴻鐘表示，「臺灣虎航身為臺灣最大且唯一的平價航空，我們願意支持臺、韓交流互訪人次能達到200萬人次的新目標，且藉由平價航空提供相對優惠的票價，也大幅提升了旅客出國旅遊的次數」。

釜山是個充滿著魅力的海濱城市，也是不少國人赴韓出遊時的第一站。釜山的自然景觀與人文風情豐富，觀光景點亦十分多元，國人熟知的「海雲臺」除了是釜山最具代表性的景點之外，也是世界級的度假盛地。臺灣虎航選擇釜山作為進軍韓國旅遊市場的第二站，便是看好釜山發展旅遊的潛力。

此外，釜山與大邱同位於慶尚道上，地理位置相近，旅客亦可自由組合大邱及釜山進出的行程，不僅可以暢遊雙城，玩法也將更多變化，旅程的安排將更具彈性。臺灣虎航歡迎更多旅客搭乘臺灣虎航造訪釜山，相關的不定期優惠訊息請連結至臺灣虎航官網查詢，或加入臺灣虎航官方粉絲專頁並設定搶先看，以獲得第一手的消息

釜山媒體關心臺灣剛發生的計程車司機性侵臺灣女學生事件，張鴻鐘指出那是單一事件，臺灣人是非常友善的，當然旅客到哪都需要小心自己的安全。

(工商)