中東國際發明展 台灣獲團體第一名殊榮
2017年科威特的「中東國際發明展」於1月16日至19日在科威特王國舉行，中華台北著作權人協會參展團總共獲得8金、10銀、7銅牌與一項大會特別獎，並且獲得團體第一名殊榮。
今年的中東國際發明展共有20餘國共襄盛舉，台灣派出8家廠商、4所學校與2個單位參展，共18人、28件作品參與。
其中建國科技大學王俊傑的「結合影像辨識技術之自動修補外牆磁磚機器載具」獲金牌獎，它能自動檢測外牆，自動打除與修復，並能自動填補縫隙，不需架設鷹架，可以節省大量人力與金錢、減少工安意外的發生。
榮獲大會特別獎及獎金一萬美元是許長祿研發的「新力活多酚」，這是將整顆檸檬含皮榨汁，添加益生菌發酵，過程中可有效分解釋出檸檬皮汁中的多酚含量，成為現代人保健的養生物質。
另外，謝進興研發的「康芙柔遠紅外線透氣衛生棉」，獨家遠紅外線複合材料與抗菌處理技術，能夠瞬間抑菌，榮獲金牌與伊朗特別獎。
這次中華台北著作權人協會組團參加，盼我國發明家能更了解科威特的風土人情與生活習慣更能取得中東商機，讓我們的產品步入中東社會各階層。
(中時)
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