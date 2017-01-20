花開富貴過好年 美妝換新裝迎雞年
美妝迎新春，推出各式喜氣包裝，帶來一整年的好彩頭；SK-II青春露找來日本墨流藝術打造新裝、雅詩蘭黛特潤超導修護小棕瓶變身小紅瓶，M.A.C請金雞坐鎮，花開富貴過好年。
雅詩蘭黛旗下最熱銷的特潤超導修護，看好春節商機，推出開春櫻桃紅限定瓶，50ml，3850元，除了小棕瓶變身小紅瓶，另還有多款新品，特潤超導修護安瓶眼膜1350元、毛孔神隱柔焦膏1500元、光澤裸肌持妝露1500元、高效潔膚膜750元都是熱門新品。
萬年不敗的SK-II青春露，推出新年限定版230ml，5480元，以日本墨流藝術為啟發靈感，以猶如鳳凰展翅的形象喜迎新春，在新的一年喚醒肌膚美麗能量，青春露已稱霸美妝圈35年，訴求為女人打造晶瑩剔透的肌質，改寫肌膚命運。
歡慶農曆新年， M.A.C以花開富貴為主題為彩妝換新裝，外裝壓印了象徵國色天香的牡丹花，大紅色外盒包裝鑲上黑色絲絨梅花剪影，金雞報喜新春彩妝系列瞬間激黑眼線液720元，時尚九色眼影盤1500元，妝前透亮持妝露1700元。
(中時)
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