氣溫驟降商機到 量販5萬件發熱衣備戰

愛買女立領輕磨毛保暖衣，即日起至2月1日，99元。（業者提供）

野雁率性防潑水情侶外套原價1980元，即日起至2月1日特價1280元。（業者提供）

家樂福聲寶HX-FD14F負離子鹵素電暖器原價2280元，特價1680元。（業者提供）

周末冷氣團報到，量販苦等的凜冬商機開始發酵，業者估計寒流業績將帶動周邊銷售成長3成，而發熱衣更是已經準備好上萬件備戰，就等消費者上門，打開冬衣市場。

愛買推出近百款外套、發熱衣及暖暖包應戰，包括主打防風、保暖刷毛內裡與高透氣材質的保暖外套原價988元，特價699元；百貨品牌等級的羽絨外套原價1280元 特價888元；今年更首次發表情侶款式，市售同等級要價5000元的冬季外套，特價只要1280元，而近年夯賣的發熱衣更已緊急備貨5萬件，下殺99元起，暖暖包備貨量增5成，其中日本原裝進口的三樂事手握式24hrs暖暖包10入原價159元，25日前特惠109元。

家樂福公關經理林夢紹表示，隨著氣溫逐漸降低，賣場冬衣冬被銷售比起上星期已經成長3成業績，另外，電暖氣銷售量也暴增，預估隨著氣溫下探10度以下，加上年關將近，不少人忙著除舊布新，保暖商品業績還會再創高峰。

(中時)