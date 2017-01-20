中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

氣溫驟降商機到 量販5萬件發熱衣備戰

中時
點閱409
我要評比
2/10
氣溫驟降！5萬件發熱衣備戰
愛買女立領輕磨毛保暖衣，即日起至2月1日，99元。（業者提供）
氣溫驟降！5萬件發熱衣備戰
野雁率性防潑水情侶外套原價1980元，即日起至2月1日特價1280元。（業者提供）
氣溫驟降！5萬件發熱衣備戰
家樂福聲寶HX-FD14F負離子鹵素電暖器原價2280元，特價1680元。（業者提供）

周末冷氣團報到，量販苦等的凜冬商機開始發酵，業者估計寒流業績將帶動周邊銷售成長3成，而發熱衣更是已經準備好上萬件備戰，就等消費者上門，打開冬衣市場。

愛買推出近百款外套、發熱衣及暖暖包應戰，包括主打防風、保暖刷毛內裡與高透氣材質的保暖外套原價988元，特價699元；百貨品牌等級的羽絨外套原價1280元 特價888元；今年更首次發表情侶款式，市售同等級要價5000元的冬季外套，特價只要1280元，而近年夯賣的發熱衣更已緊急備貨5萬件，下殺99元起，暖暖包備貨量增5成，其中日本原裝進口的三樂事手握式24hrs暖暖包10入原價159元，25日前特惠109元。

家樂福公關經理林夢紹表示，隨著氣溫逐漸降低，賣場冬衣冬被銷售比起上星期已經成長3成業績，另外，電暖氣銷售量也暴增，預估隨著氣溫下探10度以下，加上年關將近，不少人忙著除舊布新，保暖商品業績還會再創高峰。

(中時)

關鍵字：低溫商機暖暖包發熱衣
點閱409
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。