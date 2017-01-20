民生基金會聽證會 國民黨與顧立雄交鋒

黨產會20日針對民生建設基金會是否為國民黨附隨組織召開聽證會，國民黨委任律師葉慶元（右）就程序問題與黨產會主委顧立雄（左）交鋒，最後顧立雄表示「你們的異議我們聽到了」，但駁回。中央社記者吳翊寧攝 106年1月20日

黨產會今天針對民生建設基金會是否為國民黨附隨組織召開聽證會，國民黨委任律師葉慶元就程序問題與黨產會主委顧立雄交鋒，最後顧立雄表示「你們的異議我們聽到了」，但駁回。

行政院不當黨產處理委員會上午針對「財團法人民生建設基金會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」與「財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等3基金會是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」舉行聽證會。

民生建設基金會董事長邱大展及律師葉慶元出席，會議一開始，邱大展表示，事前不知道今天會議程序，到場才知道怎麼開，要求黨產會應要事先說明，主持會議的顧立雄回答，開會通知上已有相關記載。

邱大展再要求不要一問一答，要統問統答，顧立雄說怎樣的統問統答，一次問十幾個問題後再一起回答嗎？邱大展說對，因為今天「就是我，全部都針對我」。

葉慶元發言則提出程序問題，表示書面報告應5天前提出提供給當事人，但今天來才看到報告，而且資料只寫出對國民黨及民生基金會不利部分，有利資料都沒有提出來，若要針對這份報告答詢是否要5天之後，顧立雄問請求為何？葉慶元說這份報告不能列為今天報告事項，顧立雄則說，「好，你的異議我們聽到了」，但駁回，會議依程序進行。1060120

(中央社)