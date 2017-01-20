毓繡美術館辦新展 一次賞4藝術家作品

南投縣草屯鎮毓繡美術館深受歡迎，連建興編年回顧畫展圓滿落幕，下檔展覽邀4名藝術家，各自以不同素材呈現創作概念。

位於草屯鎮平林里的毓繡美術館開館一年多，深受歡迎，假日總吸引大批愛好藝術民眾前往，若無事先預約，往往只能向隅。館內主要展出當代寫實藝術作品，剛落幕的「我願望散步島國只深深的凝視：連建興的荒景魔幻」編年回顧畫展，看過的民眾都不禁讚嘆。

毓繡美術館今天表示，連建興編年回顧畫展落幕，本月26日前為下一檔展覽的布展休館期間，27日到2月1日為春節假期休館，美術館2月2日到4月23日邀請4名藝術家舉辦個展，歡迎民眾預約參觀。

毓繡美術館表示，新展覽有「相遇」黃品彤個展、「棲息地」盧嬿宇個展、「是古非今」盧昉個展、「消費奇談」楊博堯個展，展期為2月2日到4月23日，作品表達人與人之間的情感，或是以充滿童趣想像來呈現個人對日常消費行為的觀察。

毓繡美術館占地約2000坪，由建築師廖偉立設計，以清水模工法建造，巧妙融入九九峰地景，也是注重節能的環保綠建築，獲得建築界好評，角逐去年11月頒發的「台灣建築獎」，擊敗故宮南院、雲門劇場等建築，獲得首獎，更讓毓繡美術館聲名遠播。1060120

(中央社)