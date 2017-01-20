國際人權人士：建議台廢死同婚修法 成亞太先鋒
我國邀請10名國際人權人士，來台進行兩公約第二次國家報告國際審查會議，作成78點結論性意見與建議，總統府人權諮詢委員會今天上午舉行記者會，審查委員建議我國即刻暫停執行死刑，並以廢除死刑為終極目標，並樂見我國推動同性婚姻修法，不過由於反同婚、挺同婚團體分別在會場高舉標語、彩虹旗，表達各自立場，引起一陣騷亂。
會中由行政院政務委員林美珠代表收受新出爐的結論性意見與建議書；林美珠說，3天的審查會議中，透過討論及對話，了解國內人權現況以及不足之處、解決方法，政府會針對這78點建議成為推動人權的重要依據。
審查委員認為，台灣在廢除體罰最極致形式的死刑上卻無任何進展，儘管國際法越來越體認到死刑違反人類尊嚴，但近年來執行死刑的數量仍和過去無異，台灣持續以絕大數民眾支持死刑的民意為由，保留死刑。
委員強烈建議台灣政府採取果斷的步驟，即刻暫停執行死刑，同時以在不久的將來全面廢除死刑為終極目標。
審查委員並樂見台灣政府採取行動，計劃將同性婚姻納入台灣法律，這些法律層面的改變若全面實施，將顯現台灣在對抗性傾向和性別認同的歧視上是亞太地區的先鋒。
(中時)
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