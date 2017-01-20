軍公教轟年金改革 林萬億：不是大鍋飯或共產黨
年金國是改革會議周日登場，主責的政務委員林萬億今赴立法院與民進黨立委舉行會前會。對於軍公教連日砲轟年改，林萬億受訪也澄清，外界稱一體適用的給付額度說法並不正確，所得替代率相同，但給付水準會因薪資高低而異，並不是所謂的大鍋飯或共產黨，並無此規劃。
被問及全國公務人員協會理事長李來希抨擊改革後恐「繳多領少」，林萬億並表示，「繳多領少」是未來的人隨著費率調高，的確會有逐年微調的可能性，領少則是必須承認，過去超高的所得替代率導致財務缺口不斷擴大，的確需要適度調整。
至於18％優存逐年調降，林萬億說，18％是配合過去因待遇偏低的退休軍公教維持生活水準，但隨著民國69年後薪資逐步調高，另外在民國47年時，當時銀行利率是17％，當時用24％優存利率補足，後來利率不斷調降後，的確應將18％回歸常態、走入歷史，這是制度合理化的必要手段。
對於軍公教走上街頭，林萬億強調，昨天已公布相關方案，希望回歸會議理性討論，若對不同職業別有意見，樂於逐項討論，以找到各方都滿意的方案。由於每一個職業別、年齡層對於不同議題、條件設定，以至於目標都有不同期待，這都需要溝通。
談及軍人改革，林萬億表示，將在過年後開一次類似座談會或言討論，國防部目前已拿到若干草案，也已向總統報告，退輔會也有一些想法，之後凝聚共識後再向社會公布。
(中時)
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