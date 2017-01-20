走訪老電廠 兩男大生探究台電人文歷史
兩名大學生廖偉鈞、孟邑儒利用暑假走訪台電在全台的20幾座老電廠，並將旅程撰寫成冊。國民黨立委陳學聖說，本書從人文看台電，透過百年電廠，讓讀者跟台電有不一樣的接觸。
兩名大學生廖偉鈞、孟邑儒在暑假期間，只花新台幣1萬元的經費下，走訪台電在全台二戰後倖存或待建設的20座老電廠，並將旅程撰寫成冊。陳學聖今天特地為其在立法院召開「走過台灣百年歷史電廠」新書發表會，並邀請台電董事長朱文成與會。
陳學聖表示，一直有夢想將台電百年電廠的歷史軌跡記錄下來，剛好廖、孟兩人來他辦公室實習時可以促成，他們真的不簡單，包含去離島，兩人全程總共才花1萬元，非常佩服年輕人壯舉的精神。
陳學聖說，這本書是從人文的角度來看台電，會讓大家對台電有不同看法，不是只有反核電或備載容量等負面消息，且透過百年電廠，讓大家跟很多默默工作的台電人有更不一樣的接觸，這是出書最終的想法。
廖偉鈞表示，一般人想像的台電都是嚴謹的公務機關，大概只會在收到電費帳單後，才會對台電有感，但在參訪老電廠後，他發現台電不是只有備載容量，想藉由本書向大家介紹台電中的人文部分，許多老電廠都位在窮山峻嶺中跟大自然搏鬥，形成台電獨特的小聚落文化。
朱文成說，台電有體會到人文氣息的重要，近期公司內部也組成專案小組，針對過去文物進行收集保存，最近有找到百年前老電廠的工程圖面，準備要妥為安置，另外，也在思考如何讓民眾接近遊覽書中描述的電廠建物。1060120
(中央社)
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