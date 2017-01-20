顧立雄說話算話!？ 邱大展籲：讓黨工過個好年

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國民黨行管會主委邱大展呼籲黨產會主委顧立雄「說話算話」，不要阻擋發薪，讓黨工在被資遣前、過個好年。（陳信翰攝）

黨產會主委顧立雄主持聽證程序會。（陳信翰攝）

不當黨產處理委員會20日就「財團法人民生建設基金會」及「財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會」等基金會是否為國民黨附隨組織召開聽證程序。國民黨行管會主委邱大展呼籲黨產會主委顧立雄「說話算話」，不要阻擋發薪，讓黨工在被資遣前、過個好年。

(中時)