1月20日中視午間新聞速速報

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1月20日中視午間新聞搶先看

年改見骨 終結軍公教18%優存! 勞保費率增至18%

年金改革, 軍公教優存制度，確定將朝「讓18%走入歷史」的方向進行，預計在6年內全數歸零，勞保費率部分，則逐年調升0.5%，至112年檢討是否與勞退整併，如無更佳方案，將繼續調高到上限18%。

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洪姊夫押 廣大興洪大姐涉收400萬回扣 夫遭收押

廣大興案中的洪大姐，現任屏東縣議員洪慈綪，傳出夫婦兩疑似涉入工程回扣案，屏檢懷疑她以丈夫黃志威充當白手套，向廠商收取回扣，金額高達3、400萬元，昨日深夜訊後他的丈夫遭到收押，洪慈綪則已請回

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學測首日 低溫探10℃!今學測首日 12.8萬考生上場

大學學測今天登場，一共有12萬8千名考生應試，比去年再減6000人，人數再創歷年新低. 首日考國文、數學、社會，碰上強烈冷氣團南下，不少學生帶著圍巾暖暖包應試

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(中時電子報)