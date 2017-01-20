NBA》林書豪替韋少抱屈 怎可能不是明星賽先發

光是韋斯布魯克一個人本季的總大三元次數，就比入選10人全部加起來還多。(取自看台報告官推)

雷霆後衛韋斯布魯克意外沒有入選今年全明星賽先發陣容，引發不少球員替他抱屈，其中包含籃網後衛林書豪在內，豪哥20日在推特上寫，「假如聯盟得分王，且場均大三元的球員還不夠好，哈哈！＃控球位置不是開玩笑的」

前灰狼「狼王」前鋒賈奈特也公開在節目中表示，韋斯布魯克無緣擠進全明星賽先發的結果，是聯盟史上最冷落的舉動，完全無法令人接受。

不過最具諷刺意味的，還是《看台報告》貼出韋斯布魯克1個人本季的大三元總數(21次)，比起入選全明星賽先發的10名球星加起來還多的照片，今年明星賽先發球星當中以哈登13次大三元最多，詹姆斯3次、阿提托康波2次、杜蘭特1次。

(中時電子報)