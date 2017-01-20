川普就職日 美紐約等多城爆發抗議人潮
預備在美東時間20日正式就職的準總統川普（Donald Trump），迎接他的不僅有華府地區（Washington D.C.）盛大的煙火和晚會表演，就職典禮前夕，全美各地再次爆發多起抗議遊行，包含紐約、華府、芝加哥等城市。知名導演麥可·摩爾（Michael Moore）和影星勞勃迪尼洛（Robert DeNiro）更代表上台發表演說。看來即將上任的新總統川普，除了解決經濟問題外，還必須面對裂痕愈來愈深的美國社會。
據美國國會山報（The Hills）報導，即將就職總統大位的川普，迎接他的除了林肯紀念堂（Lincoln Memorial）的盛大煙火，還有眾多城市對他不滿的抗議群眾。有如開票日當晚一般，美國東西岸許多城市紛紛在就職典禮前夕上街抗議，包含紐約、華盛頓特區、芝加哥和波特蘭等地，群眾舉著反種族歧視、川普與普丁（Vladimir Putin）的頭像或是各種對人事、經濟議題的不滿，要讓川普和彭斯（Mike Pence）能夠看到。抗議活動更是眾星雲集，包含大導演麥可·摩爾、影星勞勃迪尼洛、茱莉安·摩爾（Julianne Moore）和亞歷·鮑德溫（Alec Baldwin）等人都熱烈響應。
為了預防任何可能的危險，美國聯邦政府投入大批軍警和經費，將華府中心地區維安層級大幅拉高，但仍無法避免民眾的抗議活動，甚至一度與警方發生肢體衝突。同時間，在紐約是的抗議活動，則由眾多明星領軍，並輪番上台發表演說，批評川普與其執政團隊的諸多失當的行為與政策。芝加哥則是由教師工會發起，要求川普停止他的種族歧視和對立言語，別再讓美國社會更加分裂。
第58次美國正副總統就職典禮，將在美東時間20日中午開始，屆時川普將正式宣誓成為美國新任總統，並從現任的歐巴馬總統（Barack Obama）手中接下治理美國的重責大任。美國的總統就職典禮日屬於聯邦政府的公共假日，在1933年以前定在3月4日，直到憲法第22修正案才變更至如今的1月20日舉行。如今的就職典禮已從過去一個簡單的宣誓儀式，變成一個包含遊行、閱兵和大型表演的嘉年華會。
(中時電子報)
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