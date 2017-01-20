中市警6分局 結合民間資源為弱勢送暖

我要評比

警察局第6分局分局長林樹徽強調，民眾的小事就是警察的大事，打擊犯罪也不忘為弱勢送暖。（盧金足翻攝）

永福派出所針對獨居老人及單親、弱勢團體募集民生物資，在年節前貼心發送。（盧金足翻攝）

歲末年終將至，很多民眾已忙著辦年貨，但也有弱勢民眾擔心春節斷炊！台中市警察局第6分局針對轄區狀況及地理特性，加強轄內治安巡邏及維護交通順暢，關懷轄區獨居老人及弱勢團體，結合福安里辦公室、福華飯店、愛買、小北百貨等發放民生物資，援助弱勢民眾生活物資，安心過好年。

「民眾的小事就是警察的大事！」警察局第6分局分局長林樹徽針對為民服務案件，要求全方位服務，建立良好的警民合作關係，共同維護轄區良好治安環境。

警6分局以霹靂手段維持治安，也展現菩薩好心腸，永福派出所所長徐國清針對獨居老人及單親、弱勢團體募集民生物資，號召福安里辦公室、福華飯店、愛買、小北百貨等發放民生物資，在歲末年終之際，送上愛心物資，讓接獲物資的民眾感謝不已。

徐國清強調，員警遇有急難救助案件會配合里長申請，除由社工人員關懷慰問之外，員警也會定時探訪轄區獨居老人，農曆春節將屆，警方與里長攜手提供關懷，市民為員警視民如親的愛心按個讚。

(中時)