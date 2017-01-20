陳偉殷連5年擔任封面球星 滿意遊戲中個人素質

旅美投手陳偉殷(左)今出席台北國際電玩站PS攤位開幕儀式。(周鎮宇攝)

台灣旅美棒球員誰最會打電玩？陳偉殷告訴你~~(李弘斌攝)

旅美投手陳偉殷，今參與台北國際電玩展PS開幕式，連續5年擔任MLB THE SHOW台灣地區專屬版封面球星，他表示，自己平時也有在玩，蠻滿意自己的裡面的素質，畢竟是別人對自己的肯定。

陳偉殷從MLB THE SHOW 13就擔任起台灣區專屬版封面，今也再度出席PS開幕儀式宣傳17版本，陳偉殷說，自己在2013年時比較常玩，當時剛好有傷，有帶過去玩，跟旅美的林子偉與胡智為在家裡都會稍微玩一下。

陳偉殷也提到，據自己所知，效力紅襪的林子偉電玩實力最強，大家不跟他玩，他就跟電腦玩，還以20幾分狂電電腦，自己就是偶爾贏一場。

至於善用哪支球隊，陳偉殷回應，大部分都會使用自己熟悉的球隊，之前就是用金鶯，現在就是用馬林魚，畢竟用自己以外的球隊滿怪的，電玩跟實際比賽雖然還是有差，平時也不會用看自己的角度來投球，視覺上有差，但現在越做越真，相信電玩迷都可以感受到。

電玩遊戲中都會設定個人素質，陳偉殷表示，不會去在意電玩中自己的能力，不過會去看隊友跟敵隊的能力，投球就是照自己的方式來投球，至於滿不滿意自己的能力，他說：「當然滿意，是別人對我的青睞，不過不知道自己有沒有到達那裏，希望每一年都會進步。」

(中時電子報)