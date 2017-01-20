華府各地慶典不斷 川普就職行程滿檔

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川普成為第45任美國總統的就職活動今天已正式展開，華府各地都為就職典禮做準備，以下是就職相關活動時間表。

●1月19日

美國當地時間早上10時35分：林肯紀念堂（Lincoln Memorial）表演開跑。「全民之聲」（Voicesof the People）是長達一整天的公開演唱會第一項演出，華府消防局翡翠協會風笛隊（DC Fire DepartmentEmerald Society Pipes and Drums）、共和黨印度教聯盟（Republican Hindu Coalition）、高中軍樂隊和合唱團等團體都是表演嘉賓。

中午12時30分：川普與國會領袖、內閣提名人和白宮資深員工一同用午餐。

下午3時30分到4時：川普和副總統當選人彭斯（Mike Pence）前往阿靈頓國家公墓獻花，悼念陣亡將士。

下午4時到6時：川普將在林肯紀念堂的第2項活動「讓美國再次偉大！歡迎慶祝會」（Make America Great Again! Welcome Celebration）中致詞。演出者有鄉村歌手托比凱斯（Toby Keith）和李格林伍德（Lee Greenwood），音樂會將以煙火畫下句點。

●1月20日

早上8時30分：川普、彭斯和他們的家人預期會前往離白宮不遠的聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）做禮拜。

總統歐巴馬和第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）將迎接川普和他的妻子梅蘭妮亞（Melania）到白宮茶敘，之後車隊前往國會山莊。

早上9時30分：就職典禮音樂表演在國會山莊西翼舉行，表演者有火箭女郎舞蹈團（The Rockettes）。

國會議員、美國最高法院法官、外交官和民眾將會出席。還有前總統卡特（Jimmy Carter）、小布希（George W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton），以及川普競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

前總統老布希（George H.W. Bush）因為健康欠佳，將不會出席就職典禮。

早上11時30分：開幕演說。宗教領袖進行禱告活動。彭斯將在最高法院法官湯瑪斯（Clarence Thomas）面前宣誓就職。

中午12時：最高法院大法官羅伯茲（John Roberts）帶領川普宣讀誓詞就任。他將把手放在林肯（Abraham Lincoln）用過的聖經上，以及他母親在他1955年紐約主日學初小（Sunday Church Primary School，暫譯）畢業時所贈的聖經。之後，川普將發表就職演說。

16歲的古典跨界流行音樂歌手小賈姬（Jackie Evancho）將獻唱國歌。

中午12時30分：典禮結束。川普和彭斯將按照傳統，出席國會山莊舉辦的午餐會。

下午3時到5時：總統就職遊行。新上任的總統和副總統沿（Pennsylvania Avenue）賓夕法尼亞大道步行前往白宮，2.4公里的沿途會有約8000人參加。

晚間7時到11時：川普、彭斯和他們的妻子將在3場官方就職舞會上露面，其中2場將在華盛頓會議中心（Walter E. Washington Convention Center）舉行，另1場則在國立建築博物館（National Building Museum）。

●1月21日：

早上10時到11時：川普和彭斯將參加在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的跨宗教國家祈禱禮拜會。（譯者：中央社陳昱婷）1060120

(中央社)