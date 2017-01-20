2016陸GDP 逾7.4兆人民幣

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中國大陸2016年國內生產毛額（GDP）達人民幣74兆4127億元，比2015年成長6.7%。分季看，第1季年成長6.7%，第2季成長6.7%，第3季成長6.7%，第4季成長6.8%。

中國大陸國家統計局上午公布，中國大陸2016年第4季國內生產毛額（GDP）較2015年同期成長6.8%，高於2016年前3季的6.7%，也優於市場普遍預期水準。

大陸2016年GDP年增率為6.7%，低於2015年的6.9%，創26年來新低。

若分產業看，大陸第一產業增加值6兆3671億元，比2015年成長3.3%；第二產業增加值29兆6236億元，成長6.1%；第三產業增加值38兆4221億元，成長7.8%。1060120

(中央社)