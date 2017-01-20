陸2016年12月工業生產 成長6%

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中國大陸官方今天公布，中國大陸2016年12月規模以上工業增加值（工業生產）年增6%，低於市場預期；全年成長率6%，達到官方預期目標。

中國大陸國家統計局上午在官網公布，中國大陸2016年12月規模以上工業增加值較2015年同期成長6%，不如前一個月的6.2%，也低於彭博調查分析師的預估中值6.1%。

數據顯示，中國大陸2016年12月規模以上工業增加值月增0.46%；2016年全年成長率為6%，正好達到官方預期目標。

在3大工業項目中，中國大陸2016年12月製造業生產年增6.3%，採礦業生產年減2.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業生產年增8%。

中國大陸國家統計局表示，中國大陸2016年經濟發展「緩中趨穩、穩中向好」，工業生產平穩成長，企業效益明顯好轉。

中國大陸官方所指的「規模以上」，是指年主營業務收入達到人民幣2000萬元（新台幣約9350萬元）以上的工業企業。1060120

(中央社)