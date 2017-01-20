心律不整忌亂補 冬天吃補要小心

奇美醫學中心中醫部主治醫師張仁旭表示，一般民眾習慣吃的冬令進補大多含有補氣、補血的藥物，有心律不整或冠心病的病患最好不要「亂補」。中央社記者楊思瑞攝 106年1月20日

許多民眾習慣在冬季低溫來臨時「吃補」，但中醫師指出，有心律不整或冠心病的病患最好不要「亂補」，自行服用過多補氣補血的藥物，反而會加重病徵。

奇美醫學中心中醫部主治醫師張仁旭表示，不少人在日常生活中會感覺到心悸，有人就會以為自己有心律不整的問題。其實多數心悸只是一種自我的心跳感覺，對生命沒有威脅；多數心律不整是不需要治療，除非伴隨的症狀嚴重干擾生活，甚至有潛在危及生命的病徵，例如冠心病，才需要治療。

張仁旭表示，民眾若在心悸時，可按摩前臂內側的「內關穴」，可能會有緩解效果。並可自我檢視，若心跳常常超過每分鐘100下或低於60下；或心悸伴隨明顯胸痛或頭暈，應就醫檢查。

他說，中醫針對心悸等症狀提供的幫助，主要是改善代謝及血流狀況，包含調理氣滯、瘀熱、血虛等狀況。治療上相當複雜，需要考量多項因素，因此切忌病人自行服用補氣補血藥物；這些補氣補血藥物，有時反而會加重病徵。

張仁旭表示，一般民眾習慣吃的羊肉爐、薑母鴨、十全大補湯等冬令進補的補藥，大多含有補氣、補血的藥物，有心律不整和冠心病的患者應儘量不要碰。真的要吃的話，可選擇吃點鍋內食材就好，避免喝太多湯。

他說，有心悸困擾的病人除了尋求醫學生的協助外，也應改善自身生活，例如飲食、規律運動；由醫師與病人相互配合，症狀才容易有明顯改善。1060120

(中央社)