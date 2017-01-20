綠委轟：退將媚共又擋年金改革 令人不恥

年金改革國是會議周日登場，退休軍公教將走上街頭。民進黨團書記長劉世芳今天表示，年金改革悍將、全國公務人員協會理事長李來希及監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南領以及退將吳斯懷、胡竹笙，領取高官俸祿，卻拿小兵、小吏、小官阻擋改革，尤其吳斯懷更常到大陸「媚共」，令人不恥。

劉世芳指出，李來希若以年金30年、12職等退休計算，新舊制退休俸和18％合計，每月領9萬元；黃耀南同樣以年資30年、650薪點計算，合併各類給付，同樣月領7、8萬元，若將7、8位絕食代表總計，1年要領走國家納稅人近600萬元之年金，然而其言行不只荒腔走板「反改革」，更區解轉型正義、世代正義。

民進黨立委段宜康指出，民進黨政府經過長時間討論所提之草案，已是和緩改革、兼顧早期退休之軍公教人員，也回應世代正義聲音，推動不同職業別之間退休制度衡平，雖無法令各方滿意，但自信是考慮最周全的版本，社會衝擊降至最低。

段宜康也批評，如果這些自私自利、厚顏無恥的人仍須繼續對抗改革，民進黨只能重申，絕對不會讓步，不會停下追求正義的腳步，「我們一定會堅持到底。」

(中時)