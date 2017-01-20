當爸太開心！傳喬治克隆尼不小心就花了6千萬

喬治克隆尼夫妻被傳有後，男神更被爆已開始做準備，重新裝潢跟買東西，不小心就噴了6千萬。(達志影像)

2006年曾放話不婚不生的男神喬治克隆尼(George Clooney)，2014年因正妹人權律師艾默(Amal Alamuddin)破戒，而有一就有二，近來夫妻倆出席活動，纖瘦的艾默多次被拍到小腹隆起、以包遮肚等，爆出克隆尼跟老婆積極做試管嬰兒，不但成功，還一來就是一對龍鳳胎，而孩子還沒報到，男神已開始寵娃大計，一個轉身就噴了6千萬。

據《InTouch Weekly》爆料，喬治克隆尼夫婦嘗試試管嬰兒成功，而且是雙胞胎，讓夫妻倆直呼猶如「中大獎」，而喬治不僅對嬌妻百依百順，更是早早開始給寶貝們做準備，其中，男孩部分由他命名，他想以自己父親的名字「尼可拉斯」來給孩子命名，女兒則交給艾默決定。

此外，喬治克隆尼也給寶貝們規畫好了生活空間，順手就花了2百萬美金(約台幣6359萬元)在裝潢他們英國豪宅的育嬰房上，裡面除了育嬰室，還有遊戲間、圖書館，甚至有寶寶SPA及迷你游泳池，連買個寶寶搖籃都能噴上30多萬台幣，寵娃無上限，外界也認為他應該會是個好父親。

(中時電子報)