亮麗女警又一枚 車站宣導變明星

春節將屆，桃園警方加強在火車站進行防詐騙等宣導，而外型亮麗的青溪派出所實習所長賴怡君，在發傳單時不僅手機拍照聲四起，還有人以為是明星拍片，擔任「一日警察大使」。

桃園警察分局「加強重要節日安全維護工作防竊（扒）、防搶宣導」在春節前陸續展開，桃園警方陸續在火車站及周邊商圈展開宣導，並且發送平安御守、公仔娃娃、平安字牌等宣導品。

其中在宣導行列中，以27歲的青溪派出所實習所長賴怡君最受矚目，亮麗的外表與健康的形象，加上帶著裝扮成警犬的吉娃娃阿福，在火車站內散發傳單，吸引許多民眾的目光，成為「宣導行列中最閃的女警」。

賴怡君為104年特考班的警界生力軍，不管是穿制服或是便服的她，總是驚艷四射；警方選在春節前推出「漂亮的波麗士大人」，在發傳單時不僅手機拍照聲四起，還有人以為是明星拍片，擔任「一日警察大使」。

武陵派出所所長邱弘達表示，選擇轄區人最多的火車站實施宣導，希望告訴民眾「警力有限、民力無窮」，也希望特別呼籲民眾在春節前、後這段期間要嚴防詐騙，凡事冷靜，多求證避免落入詐騙集團圈套。

桃園警方也表示，年節前將協助金融機構實施自我安全檢視並派員駐守，同時全力掃蕩槍械、黑道幫派及毒品，為今年治安工作重點。1060120

(中央社)