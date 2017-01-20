川普篤信商人治國 駐英大使也找企業家

美國總統當選人川普的內閣一字排開，不少是身價不凡的商界聞人，而最新消息指出，駐英國大使也可能依循川普篤信的企業家治國理念而敲定人選。

根據華府保守派媒體「每日電訊」（Daily Caller）引述美國國家廣播公司（NBC）的報導說，川普（Donald Trump）擬任命職業美式足球紐約噴射機隊（New York Jets）老闆強生（Woody Johnson），出使英國。

報導說，川普是在位於華府的川普國際飯店（Trump International Hotel），與強生等人共進晚餐時，敲定這項人事任命。知情人士說，川普即將公布這項重要的駐外人事令。

強生是眾所周知的共和黨金主，川普選總統，他是川普必勝委員會（Trump Victory Committee）的副主席，這個委員會是負責替地產大亨川普，籌募他在選戰期間所需的競選經費。

不過強生不僅募款能力頗受川普信任，他經營球隊也是敢於投資。由於強生的獨排眾議，去年7月以1200萬美元而且是全額保證年薪的合約，留住表現不俗的四分衛老將費茨派垂克（Ryan Fitzpatrick）。

雖然他的人事任命還得經過參議院聽證，但是這個聽證應只是形式，因即將卸任的總統歐巴馬，也曾在2012年任命民主黨的募款功臣巴松（Matthew Barzun）出使英國。1060120

(中央社)