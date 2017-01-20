生涯開創者高球賽 潘政琮首輪34名

我要評比

台灣高球選手潘政琮今天在生涯開創者挑戰賽（CareerBuilder Challenge）打出4鳥、1柏忌的69桿，在首輪並列34名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金580萬美元（約新台幣1億8276萬元）的生涯開創者挑戰賽，當地時間19日起在美國加州進行4回合共72洞賽程。

潘政琮首輪在拉昆塔高爾夫俱樂部（LaQuinta CC）抓下4隻小鳥，另吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，並列34名。

喜互惠公開賽（Safeway Open）後就未出賽，期間經歷兩次手術的美國名將米克森（Phil Mickelson）在這場比賽復出，首輪抓下5隻小鳥，另吞下1個柏忌，打出低於標準桿4桿的68桿，並列25名。

美國選手波伽利（Dominic Bozzelli）首輪在競技館球場（Stadium Course）抓下6隻小鳥，並獵下1隻老鷹，打出低於標準桿8桿的64桿，獨居領先位置。1060120

(中央社)