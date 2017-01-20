賴銘偉貼偷兒臉書網址逮人 粉絲：又來了!

賴銘偉以台語歌手身份再戰歌壇。(圖/本報系資料照)

星光二班冠軍賴銘偉，等待10年終於盼到個人首張專輯《心內話》，並以台語歌手身分再戰歌壇，不過他卻爆料住家遭闖空門，還貼出偷兒臉書，要全民幫忙緝凶。

賴銘偉表示昨晚12點多家裡玻璃被打破，不過小偷居然沒拿走任何值錢的東西就閃了，反倒是把辛苦存了許久的私房錢灑一地，不過小偷的手機卻掉在他車上，不僅沒有密碼鎖還登入臉書，讓他慶幸老天有眼，因此貼出小偷臉書網址，希望有認識的人可以通知他，不然就準備報警處理。

許多網友在好奇心驅使下，紛紛點入網只想一窺小偷真面目，沒想到竟是自己的臉書首頁，才發現又是惡作劇，直呼又被賴銘偉給耍了。

(中時電子報)