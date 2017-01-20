年節應景插花老師教新年盆栽 家裡水噹噹
過年總要家裡布置年節盆花應景一下。台中市水噹噹關懷協會，選在年前前夕、今天上午在東區勞工服務中心，邀請10位花藝老師示範解說盆栽組合，吸引百餘位民眾動手DIY，將單蝴蝶蘭、鳳梨花等搭配成喜氣洋洋的盆花，讓大夥兒十分有成就感。
台中市水噹噹關懷協會理事長、市議員邱素貞表示，年節許多人都會買一些花卉盆栽來應應景，增添過年喜氣，但有些價格較高、或擺飾不見得是民眾所喜愛，讓有些人下不了手，想想到找花藝老師教導大家DIY，創作自己喜愛的專屬盆栽。
今天上午東區市政府勞工服務中心3樓綜合活動中心舉辦的「水噹噹花漾迎新春活動」，邀李碧娥等10位花藝教授，現場指導民眾DIY，農業局長王俊雄也到場致意，肯定主辦單位推廣台中市花卉產業的用心。
王俊雄表示，花卉是中台灣優勢農作物，具有外銷全球的競爭力，明年2018台中市將舉辦世界花卉博覽會，水噹噹關懷協會舉辦花藝教學，就是很好的暖身活動，目標是打造台中成為最宜居的花園城市，讓世界看見台灣。
曾擔任花藝老師的邱素貞，輕鬆快速的就組合成一組盆花，還忙著指導其他的學員該怎麼掌握組盆花的技巧。她表示，這次盆栽組合DIY花藝教學活動，以蝴蝶蘭、豹斑蝴蝶蘭、 鶯歌鳳梨、常春藤、香冠柏搭配金雞、小鞭炮等裝飾品為主要材料，經過改造後就成為有創意的花藝盆栽組合，年節十分應景。
南區國光社區花展協會總幹事陳雅惠說，自己動手組合盆栽，省錢又環保，更可以呈現自己喜愛的造型與視覺美感，不但賞心悅目，也充滿了成就感與樂趣。
78歲的林黃玉霞阿嬤，跟媳婦帶孫子來參加，三代同堂和樂。阿嬤說，插花代表會發，放在家裡也很喜氣，明年還要再來DIY。
(中時)
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