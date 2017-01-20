郝龍斌籲蔡英文共體時艱 薪水減半

國民黨副主席郝龍斌（左3）20日出席國民黨規劃「你說我聽」青年座談會，立委曾銘宗（左起）、蔣萬安、王育敏（右4）也一同出席，傾聽出席年輕人的聲音（左5），並與年輕人一同玩自拍。會議針對國民兩黨比較、國族認同、兩岸論述與轉型正義等議題互相討論尋求共識。（鄭任南攝）

國民黨副主席郝龍斌20日出席國民黨規劃「你說我聽」青年座談會。會後受訪時，呼籲總統蔡英文與五院院長共體時艱，薪水減半。

國民黨副主席郝龍斌今日出席「你說我聽」青年座談會，立委曾銘宗、蔣萬安、王育敏也一同出席，傾聽出席年輕人的聲音。會議中針對國民兩黨比較、國族認同、兩岸論述與轉型正義等議題互相討論尋求共識。

郝龍斌致詞時表示，國民黨要打破同溫層、走出舒適圈，並指要讓年輕人接班，給年輕人平台。

針對年金改革議題，郝龍斌表示，希望民進黨苦民所苦，呼籲總統蔡英文與五院院長、各部會首長共體時艱，薪水減半。他認為，年金改革有其必要，但沒有適度溝通，是軍公教最無法忍受的事情。

(中時)