陳偉殷連5年電玩封面 總經理搞笑改圖
旅美棒球好手陳偉殷連續5年擔任電玩封面，今天在台北電玩展登台宣傳，台灣索尼互動娛樂總經理江口達雄穿著馬林魚球衣，上台搞笑把照片換人。
陳偉殷21日即將返美，這次返台3個月的行程中，今天唯一穿上所屬球隊邁阿密馬林魚球衣出席的活動，他連續5年擔任PlayStation遊戲「MLB The Show」台灣地區專屬封面球星。
江口達雄在陳偉殷之前上台，穿著全套馬林魚球衣，還搞笑把遊戲封面換成自己的照片，製造輕鬆氣氛。總經理戲精上身，掏出手機打電話「兄弟，你在哪裡」，舞台後走出來的就是陳偉殷本人。
陳偉殷與江口達雄認識多年，看到老朋友穿成這樣也覺得好笑，「他有事先跟我講，只知道會穿球衣，沒想到是整套的」。
江口達雄喜歡棒球，也是陳偉殷球迷，上台用流利的中文說「他是台灣人，一個人在美國大聯盟努力，所以我們一定要支持他。」陳偉殷說，跟江口達雄在美國碰面過，在台灣也常互動，他是很有趣的一個人，兩人溝通講日文比較多。1060120
(中央社)
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