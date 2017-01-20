川普就職總統第1餐 午宴菜單曝光
川普（Donald Trump）明天就任美國總統的第一餐，將有龍蝦、牛肉及濃郁的巧克力甜點，對這位地產富商來說不會與典型重量級午宴差太多。
美聯社報導，就職委員會今天公布川普明天就職典禮後的午宴菜單，川普將與大約200位貴賓在國會山莊的雕像大廳（Statuary Hall）大快朵頤。
第1道是緬因州龍蝦與墨西哥灣蝦佐番紅花醬與花生酥，然後是維吉尼亞州安格斯牛肉佐愛達荷州馬鈴薯與黑巧克力醬，以及巧克力舒芙蕾佐櫻桃香草冰淇淋。配餐飲品是加州葡萄酒。
這3道菜菜單與先前其他新任三軍統帥享用的午宴差不多，第1道通常都會出現龍蝦，只是烹調方式不同。
歐巴馬2009年就職總統首場午宴中，燉海鮮含有龍蝦和蝦子，但主菜是鴨肉和雉雞佐冬季蔬菜，甜點是蘋果肉桂海綿蛋糕。
4年後歐巴馬連任時，午宴菜色包括蒸龍蝦配新英格蘭巧達濃湯、牛肉佐野生越橘汁與甜點蘋果派。（譯者：中央社盧映孜）1060120
(中央社)
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