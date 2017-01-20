健保卡遺失補辦 用APP更方便

每年申請全民健康保險卡遺失、毀損補發卡數超過百萬張，衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通」APP新增線上申請，指定時間領卡功能，不用等郵寄、現場等候時間。

全民健保行動快易通APP功能再升級，除補發新卡更方便，也新增公所投保對象可線上申請加保、轉出、停保或復保；外傭雇主可透過APP查詢及繳納健保費並設定電子繳款單功能，以雇主本人活期帳戶或信用卡線上繳費。

健保署承保組科長吳昕今天受訪表示，民國105年發出新健保卡約166萬張，其中因遺失、毀損補發者超過100萬張。

吳昕說，以往補發新卡，民眾可上網申請，健保署製卡後再郵寄寄出，民眾需等待5到7天。很多民眾急著拿新卡，須衝到健保署各地服務中心辦卡，但現場排隊、等候領卡也很花時間。

民眾可透過健保快易通APP「行動櫃檯」，申請補發健保，除採郵寄方式外，另增加現場領卡選項，只需完成繳費後，就可指定個人方便領卡時間，攜身分證明文件到健保署各地聯合服務中心或聯絡辦公室領取健保卡。

不過，吳昕說，民眾應盡早下載APP，並上網註冊，綁定健保卡和行動裝置，別等卡片遺失才緊急處理。1060120

(中央社)