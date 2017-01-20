宏都拉斯去年礦產出口不振
根據宏都拉斯中央銀行網站公布，宏國去年全年的礦產品出口總額達到1億4840萬美元。
央行公布的數據顯示，由於礦產產量減少及開採成本提高，宏都拉斯去年的礦業出口呈現衰退的現象。
據統計，去年1至10月份，在產量減少12.1%的情況下，雖然國際金價上漲了8.7%，宏都拉斯黃金出口總值7870萬美元，仍比2015年同期下滑了370萬美元。
美國是宏都拉斯黃金出口主要市場。
此外，在上述10個月期間，宏都拉斯的銀和鉛礦出口分別減少了43.3%和56.6%，出口總值比2015年同期，也分別下滑了780萬和440萬美元。
去年，宏都拉斯鋅礦由於出口量減少了36.2%，總值也只有1700萬美元，比2015年少了270萬美元，南韓是宏國鋅礦的主要進口國。1060120
(中央社)
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