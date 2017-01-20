《流星花園》「青和」歐定興涉賣假鞋 今起訴

曾在偶像劇《流星花園》而嶄露頭角的藝人歐定興，去年涉賣假潮鞋而被捕。台北地檢署今依違反商標法起訴歐定興。

歐定興15年前，在當紅偶像劇《流星花園》中飾演「青和」，老是跟在女主角大s的身邊，苦戀不成只能當個小跟班，因為偶像劇大賣成為新生代小生。

但歐定興拍完《流星花園》後再接拍多齣偶像劇，卻未因而爆紅。2009年他因為偷走停泊在路旁的機車，又偷走於夜店結識克羅地亞女子的筆電，被依竊盜罪判拘役30天，可易科罰金3萬元。

近年歐定興在網上代購知名潮流鞋款。去年10月13日，歐定興跟網上買家約好在一間便利店內交收球鞋，買家卻當場識破歐定興所賣叫價27000元新台幣的球鞋是假貨，於是報警。

據警方調查，歐定興堅稱鞋是跟上游批發商拿的，他並不知道真假，更強調自己是無辜，但仍被移送法辦。

(中時)