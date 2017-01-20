《流星花園》「青和」歐定興涉賣假鞋 今起訴
曾在偶像劇《流星花園》而嶄露頭角的藝人歐定興，去年涉賣假潮鞋而被捕。台北地檢署今依違反商標法起訴歐定興。
歐定興15年前，在當紅偶像劇《流星花園》中飾演「青和」，老是跟在女主角大s的身邊，苦戀不成只能當個小跟班，因為偶像劇大賣成為新生代小生。
但歐定興拍完《流星花園》後再接拍多齣偶像劇，卻未因而爆紅。2009年他因為偷走停泊在路旁的機車，又偷走於夜店結識克羅地亞女子的筆電，被依竊盜罪判拘役30天，可易科罰金3萬元。
近年歐定興在網上代購知名潮流鞋款。去年10月13日，歐定興跟網上買家約好在一間便利店內交收球鞋，買家卻當場識破歐定興所賣叫價27000元新台幣的球鞋是假貨，於是報警。
據警方調查，歐定興堅稱鞋是跟上游批發商拿的，他並不知道真假，更強調自己是無辜，但仍被移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。