有望開幕戰先發 陳偉殷盼把握機會
旅美投手陳偉殷，明日將返美，美媒分析預測馬林魚戰力，陳偉殷有望連續兩年擔任開幕戰先發投手，他今出席台北國際電玩展PS開幕式回應，希望自己可以爭取，把機會把握好。
陳偉殷去年馬林魚開幕戰就擔任先發投手，今媒體預測有望連兩年擔任。他指出，當然現在大家都有機會，會朝向這個目標，一次不嫌多，當然越多越好，希望自己可以爭取這次的機會，然後把握好。
殷仔預計明晚與另一位投手王維中共同返美，關於自主訓練進度，陳偉殷回應，自己要加強的東西還有很多，目前還沒進牛棚，之後回美國就會進牛棚，慢慢加緊腳步，春訓報到後，差不多兩個多禮拜就要開始比賽，希望自己可以趕快跟上，畢竟去年有點落後，希望今年不要重蹈覆轍。
馬林魚今也做出補強，將3名新秀送往紅人，換來去年14勝的右投史崔利。陳偉殷表示，要看到人，才會知道是誰，不過據他所知，史崔利是一位好投手，希望今年可以共同努力，為球隊打下好成績。
(中時電子報)
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