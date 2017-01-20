男子想買機車 銀行搶超商店長錢被逮遭羈押

21歲男子李亦青赴台灣銀行辦理貸款時，見超商林姓店長提著裝錢的紙箱存款，起意行搶，昨天找23歲友人洪明安騎車載他到銀行外埋伏，並尾隨超商店長進銀行行搶，台北地檢署今凌晨依強盜罪將李、洪2人聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，李嫌平日在工地打零工，最近父親將他的機車賣掉，他急著要用機車，欲貸款3萬元向朋友買機車，18日他赴銀行洽談時，看見超商店長到銀行存款，計畫行搶，晚間備妥黑色全罩式安全帽、口罩及辣椒水等犯案工具。

19日下午3點多，李嫌請友人洪明安騎車載他到銀行附近，他戴著黑色全罩式安全帽及口罩守候，當超商店長以紙箱裝75萬現金前往隔壁的台銀存錢時，李嫌即手持辣椒水，尾隨至銀行門口，突然上前搶奪鉅款，兩人拉扯時，現金撒落地上，李嫌一時慌張，衝上銀行2樓躲藏，遭店員、民眾及銀行保全合力制伏。

(中時)