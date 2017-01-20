有史以來「最不安」的一次美國總統就職典禮
美國總統當選人川普宣誓典禮將於美東時間20日上午(台北時間21日晚間)在國會山莊舉行，警方預計約有80萬人已經聚集在華府，包括30萬名左右的示威抗議者。華府區議會的一名官員表示，這是她記憶中，「最令人不安的一次美國總統就職典禮」。
川普的粉絲和反對者，從19日開始從全美進入華府。華府特區中心國會山莊、白宮一帶，許多主要道路從19日早上開始封鎖，路障、柵欄、警察處處可見。但層層戒嚴，擋不住川普支持者的熱情和反對者的怒火。
「拒絕法西斯主義」的示威團體在國務院附近高呼阻止川普進入白宮，支持川普者上前反嗆: 「他已經當選了!」。從加州來參加川普就職典禮的馬麗蓮說，「川普或者不是個政治正確者，但他說的話是我們想聽的話。」。
另一名自稱為湯米從加州騎4天機車到華府的男士說，他從未到過華府，這次是跟著川普一路到這裡，「華府對我這種人一直好像高不可攀，我從未想到有一天會跑來參加美國總統就職典禮，川普會讓美國再偉大起來。」。
從猶太州帶著兩個孩子到華府的一名媽媽說，她準備參加21日的「婦女大遊行」反對川普，「趁這個時候，給我的孩子一個機會教育。讓他們知道不是一切都是利益掛帥，價值才是最重要的。」。面對示威者和川普粉絲互嗆，這名母親對孩子解釋原因，「我相信，他們會記得這歷史的一刻。」。
21日的「婦女大遊行」預計將有25萬人參加，大型抗議團體並誓言20日要在典禮的12個安檢口發動示威，阻撓與會者進入國家廣場參加典禮，警方則宣稱不排除採取大規模拘捕行動。
(中時)
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