國際人權審查會籲台 停執死刑樂見同婚
兩公約第二次國家報告國際審查會議今天做出78點結論，強烈建議台灣政府採取果斷步驟，即刻暫停執行死刑；另樂見台灣計劃將同性婚姻納入法律，是亞太地區先鋒。
西元2009年台灣把「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」國內法化，2013年10國獨立專家組成的國際審查委員會受邀訪台，就台灣當時現況給予結論性意見與建議。
2016年台灣針對結論性意見與建議提出詳盡「回應結論性意見與建議」報告，也針對兩公約提出第二次報告；10國獨立專家組成的國際審查委員會16日到20日受邀訪台開會，昨天深夜做出78點結論性意見與建議。
總統府人權諮詢委員會今天舉行記者會，由行政院政務委員林美珠代表收受新出爐結論性意見與建議書；林美珠表示，3天審查會議中，透過討論及對話，了解國內現況對人權做了什麼，還有什麼不足應改進，找到解決方法，台灣後續會針對這78點建議成為推動人權重要依據。
審查委員會深感遺憾台灣在廢除體罰最極致形式的死刑上無任何進展，儘管國際法越來越體認到死刑違反人類尊嚴，但近年來執行死刑數量仍和過去無異，台灣政府持續以絕大數民眾支持死刑為由保留死刑。
審查委員會敦促台灣政府和總統蔡英文帶頭加強民眾認識酷刑和非人道懲罰，而非一味強調民意重要性，也強烈建議台灣政府採取果斷步驟，即刻暫停執行死刑，同時以在不久的將來全面廢除死刑為終極目標。
審查委員會樂見台灣政府採取行動，計劃將同性婚姻納入法律，這些法律層面的改變如果全面實施，將顯現台灣在對抗性傾向和性別認同歧視上是亞太地區先鋒。1060120
(中央社)
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