大學學測 澎湖考場秩序井然

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106學年度大學學科能力測驗今天登場，澎湖考區設在澎湖科技大學，328名考生上場應考，第一堂考國文科，僅4人缺考，考場秩序良好。

澎湖考場設在澎湖科大教學大樓，共計有324名考，首堂僅有4人缺考，到考率高達近99%。

今天學測，適逢強烈大陸冷氣團來襲，考生一大早由家長陪同前往考場，低溫只有攝氏16度左右，加上東北季風強，考生大都穿厚重外套、口罩、暖暖包等禦寒物品應試。

澎湖縣家長協會長等代表前往試場為澎湖子弟加油，並現場中庭設置有考生服務攤位，提供文具、熱飲茶水、禦寒物等用品，或寄託物品等，服務考生平常心應考。1060120

(中央社)