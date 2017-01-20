竹市屋頂設太陽光電辦法出爐 申請縮短1.5個月
新竹市政府持續推動太陽光電發展，今(20)日公布「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」，只要符合相關條件可免請領雜項執照，預估縮短申請時間1.5個月。
新竹市長林智堅表示，竹市府全力打造陽光綠能城市，繼去年推出全台最優惠的太陽光電業者貸款條件、設置公有房地設置太陽光電辦法，市府今日推動太陽光電「第3枝箭」鼓勵民眾安裝太陽能設施。
林智堅強調，符合條件的部分屋頂增建戶，可藉設置太陽光電設施讓增建屋頂合法化，同時達到隔水、防熱及綠能的多重功能，鼓勵市民踴躍申請。
竹市府工務處指出，「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」參考高雄市政府的作法，符合相關條件即可免請領雜項執照，不但縮短申請時間，更節省委託建築師費用和申請雜項執照的規費，部分太陽光電設施也可免計入屋頂突出物面積及建築物高度規定。
市府工務處也說，目前太陽光電產品價格持續下降，使得台灣再生能源補助投資報酬率相對提高，光電業者評估，市民若以100％自備款為條件，並考量本市太陽日照時數及強度，竹市設置太陽光電設施平均約15年可回收成本。
(工商)
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