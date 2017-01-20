新生兒臍帶脫垂 產科醫師飆車穿韻律裝急上陣
亞大醫院產科主任高惠芬，日前下班後換韻律服準備去健身房做瑜珈，途中接到產婦破水臍帶脫落求救來電，她飆速趕回，比救護車更早抵達醫院，緊急開刀剖腹，成功搶救新生兒。
家住台中市東區的黃姓婦人懷孕38週，還未達預產期，17日晚間7點多突然破水，且新生兒臍帶竟已脫垂到體外，情急之下立刻打電話向高惠芬求救。
高惠芬回憶，「當時已換好韻律裝，要去做瑜珈了！」，但研判若是臍帶先脫垂掉落到體外，體內臍帶上緣恐怕會卡在子宮頸，此時胎兒的頭部會因擠壓而塞住臍帶，「就像輸送養分的水管被按住一樣，胎兒會無法獲得供給養分，缺氧的風險將急速升高」。
高惠芬立即要求產婦家屬聯絡消防隊送到亞大醫院急診，她則從埔里掉頭開上國道六號直奔醫院，飛車疾駛20多分鐘後，比救護車提早抵達醫院，直衝急診室檢查胎兒心跳只剩下50多下，與一般胎兒120-160下相差甚大，為胎兒嚴重缺氧症狀，立刻決定剖腹生產。
醫護人員進入產房後，直接用剪刀剪開衣服，消毒後切割生產，過程僅花不到3分鐘，胎兒就順利娩出、身體健康，讓媽媽感動落淚。高惠芬說，因情況特殊，不得不簡化部分步驟，幸好結果是令人滿意。
院內醫師得知整起事件後，都不禁豎起大拇指稱讚高惠芬的臨場反應與技術，強調「只要再慢30秒，胎兒腦部缺氧惡化的情況恐怕難以想像，醫師的果斷與專業，挽救了一家人的幸福」。
高惠芬說，「接生過近千個寶貝，這次應該是最驚心動魄的一次」，後續效應是「等著月底接超速罰單了」。
(中時)
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