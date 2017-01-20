傳接衛福部 宜蘭縣長林聰賢避而不談

我要評比

宜蘭縣長林聰賢20日前往立法院與黨籍立委共同舉行記者會。（姚志平攝）

宜蘭縣長林聰賢20日前往立法院與黨籍立委共同舉行記者會呼籲政府給宜花東一條快捷的鐵路，但對於外傳接任衛福部長一事，林聰賢避而不談。

(中時)