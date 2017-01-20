男子相約談判 砍錯人遭起訴

23歲男子林尚聰因胞弟女友和曾姓少年有電話曖昧，與曾男在臉書互嗆，去年11月16日晚間，林男與曾姓少年相約談判去新店一處檳榔攤附近談判。林卻誤認一旁騎車前往烏來泡溫泉的曾姓男子等人是曾男同夥，砍錯人致無辜曾男右手臂幾乎被砍斷。台北地檢署今依殺人罪將林提起公訴。

檢警調查，林尚聰不滿胞弟女友與曾姓少年互傳曖昧簡訊，雙方在臉書互嗆。雙方各自撂人赴約，林男率人攜帶西瓜刀、安全帽、磚塊及信號彈等物，經過檳榔攤時見到曾姓少年，誤以為前方一群騎機車的7人也是曾姓少年同夥，林男一夥人二話不說，馬上一陣亂打、砍殺，造成其中一名曾姓男子右手臂被砍到只剩皮肉相連，臉部及右耳也有多處刀傷，地上還殘留軟骨肉塊。

曾姓男子浴血負傷逃到百公尺外的檳榔攤求救，王姓檳榔攤老闆趕緊報警，救護車趕到時，曾男已昏迷，送醫急救後，轉入加護病房。

(中時)