缺錢花一起毒殺友人阿公 可教化判處無期徒刑
苗栗縣男子姚承宏與友人吳家葳因缺錢花用，竟在前年以農藥摻入午餐毒昏吳的阿公，再趁吳的阿公午睡時以毛巾勒殺致死；最高法院考量姚男尚非無教化可能，今將姚男判處無期徒刑定讞，吳男一審被判刑18年，檢未上訴已告確定。
30歲的姚男前年11月初起借住吳家，他與25歲的吳男趁吳的家人出國旅遊之際，踹開吳母房間門竊得現金9000元，及筆電進行變賣，因錢花光了竟又將歪腦筋動到吳男84歲阿公身上，計畫以農藥毒死對方，搶走其身上現金。
同年9日上午10點，姚吳2人將農藥摻在豆乾湯內，吳姓老翁喝下後回房睡午覺，吳男因沒有看到阿公喝毒湯，提議再棍棒擊殺或毛巾悶斃等方式殺害阿公，2人以毛巾用力壓在吳翁臉上，致其因農藥造成中毒性休克及窒息而呼吸衰竭死亡。
苗栗地院考量吳男坦承犯行且主動供出共犯，將他輕判18年，檢未上訴而告確定；至於姚男部分，歷審都認為他為貪圖財物而殺人，手段惡劣，但考量尚非全無教化可能，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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