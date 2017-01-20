什麼超展開！《柯南》毛利小五郎妻被電暈拍恥片

《名偵探柯南》新篇章推出，毛利小五郎前妻竟被神秘男子電暈還說要讓她拍「羞恥的影片」。(取材自《名偵探柯南》官方推特)

毛利小五郎前妻妃英理難得現身，沒想到這次竟被安排超展開劇情。(取材自《名偵探柯南》官方app)

日本知名動漫《名偵探柯南》連載了20餘年，單行本高達89冊，曾多次傳出將結局的消息，實際上作者青山剛昌老師卻沒停手的意思，但這麼長的時間過去，不代表劇情的部分仍能一直「經典」下去，最新一期連載的劇情，就拐了個大彎，竟出現「謎片」般的情節，讓人大呼也太獵奇了吧！

在本期內容中，久違的毛利小五郎前妻、小蘭的母親妃英理現身，照慣例對丈夫的事情展現傲嬌，她帶小蘭、柯南去看電影，卻被秘書虧是要跟前夫約會，讓美女律師臉紅著否認，而劇情在這之後超展開，妃英理被神秘男子用電擊棒攻擊，電暈後將之塞到箱子裡，同行陌生人此時卻說出：「要讓毛利小五郎看看她羞恥的影片」，整個超出少年漫畫的尺度！

最新篇章推出後，讀者、網友都傻了！開玩笑說青山老師就算沒靈感，也別這樣玩殘主線劇情，眾人也紛紛開始腦補，直呼「這是哪部愛情動作片的劇情啊」、「這猥瑣的情節是怎麼回事啊」，也有人覺得刊載《名偵探柯南》的《週刊少年Sunday》要玩到這麼過激，可能買氣真的告急了。

(中時電子報)