恐怖遊戲《返校》 超夯 陳一新：綠營煽動仇恨

恐怖遊戲《返校》有濃濃的在地民俗味。(圖/擷取自遊戲畫面)

恐怖遊戲《返校》中出現神似前總統馬英九的身影。(圖/擷取自遊戲面)

恐怖遊戲《返校》在網路平台熱賣，其濃烈的時代風格引發玩家共鳴，但也由於遊戲內容以「白色恐怖」為主線，輿論被延伸到「轉型正義」。對此，文大政治系講座教授、前立委陳一新評論認為，民進黨在二二八事件周年前夕，藉遊戲炒作話題，有明顯政治目的。

陳一新昨(19日)接受陸媒《環球時報》採訪，對於現在話題沸騰的恐怖遊戲《返校》發表意見。他說：「國民黨已經多次就二二八事件道歉，也表示承擔責任。該事件是大時代下的悲劇，當時為保衛台灣，推行的政策失當而演變為白色恐怖。」

陳一新表示：「現在推這款遊戲，是想讓有類似經驗者回憶過去慘況，再度把白色恐怖的責任推給國民黨。這一方面可以突顯國民黨的加害者角色；另一方面，可以重提大陸對台灣的政治野心。

陳一新強調，下個月就是二二八事件的70周年，民進黨於此時炒作話題，其意在挑起仇恨，為明年選舉提前造勢。他又說：「蔡英文早在上台第一天，就開始為2018選舉布局了！」

恐怖遊戲《返校》宣傳片段。(影音來源/youtube帳號:Redcandle Games)

《返校》是由臺灣赤燭遊戲開發、中國大陸椰島遊戲聯合發行的恐怖解謎遊戲。遊戲背景為1960年代戒嚴時期的台灣校園，其中使用大量的本土文化為情境，並使用同類遊戲少有的道教文化、東南亞神怪元素，例如黑白無常、魑魅魍魎、民俗的腳尾飯、神壇、符咒等；以及白色恐怖時期的匪諜、告密、黑名單等背景。

(中時電子報)