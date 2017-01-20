學測國文　一把青瑯琊榜巴布狄倫入題

大學學測今天首日考試，第一科考國文，試題結合生活時事，包括電視劇「一把青」、「瑯琊榜」及美國歌手巴布狄倫獲諾貝爾文學獎等都入題。

作文引導寫作題幹敘述，「有經驗」或「沒經驗」其實各有利弊；是利是弊，是阻力是助力，端看事件的性質、 事態的發展或當事人如何看待……而定；至於「好經驗」或「壞經驗」，或許也存在著不同意義與影響，要求考生以「關於經驗的N種思考」為題，結合事例與看法，寫一篇完整文章。1060120

(中央社)