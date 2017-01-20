防春節騷亂重演 港警嚴陣以待

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農曆年臨近，鑑於去年春節期間旺角曾發生示威者攻擊警察的騷亂，香港警方今年嚴陣以待，並動員千名警察候命應對突發情況。

大公報今天報導，警方已編配超過1000名警員候命，應付可能隨時發生的騷亂。

報導表示，警方將會在今年農曆新年假期間加強部署，除負責恆常年宵、花車巡遊及煙花匯演的人群管理之外，也防範因年宵或無牌攤販等問題觸發的衝突。

在農曆新年間，警方會額外調配人手，24小時候命，各區警署已存放足夠的防暴裝備。

另外，傾向「港獨」的青年新政及香港民族黨原先取得政府租約，準備於年宵當晚在維多利亞公園花市設置販售攤位。

但有關部門近日取消相關租約，不讓他們在年宵市場設置攤位。

食物及衛生局局長高永文昨天說，年宵市場人潮密集，而有關攤位負責人鼓吹「港獨」，擔心屆時出現衝突；考量到公眾安全，有關部門決定中止租約。

去年農曆年初一晚上，一些主張本土主義的組織及支持者在旺角集合支持街上的非法攤販，其後他們用磚頭攻擊警員，導致約百名警員受傷。1060120

(中央社)