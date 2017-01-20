防春節騷亂重演 港警嚴陣以待
農曆年臨近，鑑於去年春節期間旺角曾發生示威者攻擊警察的騷亂，香港警方今年嚴陣以待，並動員千名警察候命應對突發情況。
大公報今天報導，警方已編配超過1000名警員候命，應付可能隨時發生的騷亂。
報導表示，警方將會在今年農曆新年假期間加強部署，除負責恆常年宵、花車巡遊及煙花匯演的人群管理之外，也防範因年宵或無牌攤販等問題觸發的衝突。
在農曆新年間，警方會額外調配人手，24小時候命，各區警署已存放足夠的防暴裝備。
另外，傾向「港獨」的青年新政及香港民族黨原先取得政府租約，準備於年宵當晚在維多利亞公園花市設置販售攤位。
但有關部門近日取消相關租約，不讓他們在年宵市場設置攤位。
食物及衛生局局長高永文昨天說，年宵市場人潮密集，而有關攤位負責人鼓吹「港獨」，擔心屆時出現衝突；考量到公眾安全，有關部門決定中止租約。
去年農曆年初一晚上，一些主張本土主義的組織及支持者在旺角集合支持街上的非法攤販，其後他們用磚頭攻擊警員，導致約百名警員受傷。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。